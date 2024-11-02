ВС России освободили Першотравневое в Харьковской области

Село находится в Купянском районе к востоку от райцентра. Потери ВСУ на участке за сутки составили до 470 солдат и офицеров, танк, два бронетранспортера, семь артиллерийских орудий разного калибра, четыре автомобиля и две станции РЭБ.

Накануне Telegram-канал Shot сообщил, что власти Купянска в спешке покидают город, ощущая приближение российских военных.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что наступление в сторону Купянска скоро продолжится, а то, что регион на самом деле оккупировали именно украинские военные и наемники из разных стран, понимают даже в Киеве.