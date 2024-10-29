Населенный пункт Селидово перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Расположенный в Донецкой Народной Республике город освободили соединения и воинские части группировки войск «Центр».

В этот же день Минобороны сообщило о взятии под контроль Южной группировкой войск населенного пункта Катериновка. Бойцы группировки войск «Восток» освободили Доброволье.

Накануне стало известно о взятии Цукурина в ДНР. Военные также отразили 11 контратак штурмовиков и десантников Вооруженных сил Украины. Потери врага превысили 520 военнослужащих.