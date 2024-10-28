Минобороны: российские военные взяли под контроль Цукурино в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Цукурино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Бойцы отразили 11 контратак штурмовиков и десантников ВСУ. Кроме того, военные нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Димитров, Александро-Калиново, Правдовка и Вишневое.

«Противник потерял более 520 военнослужащих», — сообщили в оборонном ведомстве.

В ходе боевых действий ВС России вывели из строя два боевых бронированных автомобиля, гаубицу «Мста-Б», две пушки Д-20 и две гаубицы Д-30. Также российские солдаты уничтожили тактический радиолокационный комплекс МНР израильского производства.

Ранее российские войска освободили Измайловку в ДНР. Подразделения «Центра» успешно отразили четыре нападения со стороны ВСУ. Потери противника составили около 500 человек.