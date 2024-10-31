Вооруженные силы России освободили Ясную Поляну в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Поселок городского типа перешел под контроль подразделений группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий.
Накануне военнослужащие группировки войск «Запад» освободили село Кругляковка в Харьковской области. Бойцы также отразили пять контратак ВСУ — боевики лишились до 410 человек.
Днем ранее под контроль Вооруженных сил России перешли населенные пункты Селидово, Доброволье и Катериновка. До этого бойцы освободили Цукурино.
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