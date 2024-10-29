Населенные пункты Доброволье и Катериновка в Донецкой Народной Республике перешли под контроль Вооруженных сил России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Катериновку освободили подразделения Южной группировки войск. Они нанесли поражение бригадам ВСУ в районах Орехово-Васильевки, Степановки, Ильинки и Часова Яра.

Доброволье перешло под контроль подразделений группировки войск «Восток». Военные улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику ВСУ близ Успеновки, Максимовки и Раздольного.

Утром 29 октября военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на западе от Луганской Народной Республики начались бои за несколько населенных пунктов.