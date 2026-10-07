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    ВС России начали бои за пять населенных пунктов в Харьковской области

    ВС РФ ведут бои за освобождение пяти населенных пунктов в Харьковской области

    Фото: РИА «Новости»

    Подразделения группировки войск «Север» ведут активные бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка, Резниково и Нефедовка в окруженной части Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «Нанесено поражение формированиям в районах населенных пунктов Черное и Купино Харьковской области», — отметили в ведомстве.

    Ранее стало известно, что отряд иностранных наемников из Эквадора прибыл в Харьков. Командование ВСУ планирует задействовать их в контратаках в районе Гоптовки и Казачьей Лопани.

    Военный эксперт Виталий Киселев отмечал, что оказавшиеся в котле под Волчанском Харьковской области боевики ВСУ массово столкнулись с инфекционными заболеваниями.

    Российские силы зафиксировали в перехвате радиоэфиров многочисленные жалобы от штурмовиков ВСУ и просьбы о помощи: командование оставило их без поддержки.

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