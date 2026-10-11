Украинский беспилотник ранил женщину в курском селе Малогнеушево

Хинштейн заявил о ранении женщины при ударе дрона в курском приграничье

Беспилотник атаковал административное здание в селе Малогнеушево Рыльского района Курской области. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн , ранения получила 51-летняя женщина.

Он подчеркнул, что прибывшие на место врачи диагностировали у пострадавшей акубаротравму.

«Ей оказана первая помощь. Будет наблюдаться амбулаторно», — заявил Хинштейн.

Женщина в селе Малогнеушево стала третьей пострадавшей от действий украинских боевиков против жителей Курской области за минувшие сутки.

Губернатор региона Александр Хинштейн заявил, что ранения получили мужчина в слободе Беловой и 23-летний молодой человек в селе Пахонок.

Он подчеркнул, что противник 91 раз обстрелял из артиллерии приграничные районы области, а также запустил 188 беспилотников, которые успешно сбили.