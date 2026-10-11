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    Украинский беспилотник ранил женщину в курском селе Малогнеушево

    Хинштейн заявил о ранении женщины при ударе дрона в курском приграничье

    Фото: РИА «Новости»

    Беспилотник атаковал административное здание в селе Малогнеушево Рыльского района Курской области. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, ранения получила 51-летняя женщина.

    Он подчеркнул, что прибывшие на место врачи диагностировали у пострадавшей акубаротравму.

    «Ей оказана первая помощь. Будет наблюдаться амбулаторно», — заявил Хинштейн.

    Женщина в селе Малогнеушево стала третьей пострадавшей от действий украинских боевиков против жителей Курской области за минувшие сутки.

    Губернатор региона Александр Хинштейн заявил, что ранения получили мужчина в слободе Беловой и 23-летний молодой человек в селе Пахонок.

    Он подчеркнул, что противник 91 раз обстрелял из артиллерии приграничные районы области, а также запустил 188 беспилотников, которые успешно сбили.