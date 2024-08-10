Военные ночью отразили атаку дронов на предприятие в Ярославской области

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 10 августа нейтрализовали в Ярославской области несколько беспилотников ВСУ. Об этом заявил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале .

Он подчеркнул, что украинские боевики планировали ударить с помощью БПЛА по одному из предприятий. В результате отражения атаки никто не пострадал, на месте падения осколков нет разрушений, сообщил RT. Губернатор напомнил жителям, что в случае обнаружения фрагментов беспилотников к ним нельзя подходить.

«При их обнаружении не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — добавил он.

В Минобороны подтвердили информацию о сбитых БПЛА. По данным оборонного ведомства, над регионом уничтожили шесть аппаратов. Той же ночью украинские военные атаковали Курскую область, на ее территории ликвидировали 26 дронов самолетного типа.