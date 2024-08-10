Сегодня 07:36 Средства ПВО за ночь сбили 32 дрона ВСУ над Курской и Ярославской областями Фото: РИА «Новости»
Российские военные нейтрализовали в ночь на 10 августа 32 украинских беспилотника над территорией Курской и Ярославской областей. Об этом сообщила
пресс-служба Минобороны.
Над Ярославской областью системы ПВО перехватили и ликвидировали шесть дронов самолетного типа, а над Курской — 26. По данным оборонного ведомства, украинские боевики пытались с помощью БПЛА совершить террористическую атаку на российские объекты.
Ранее ВСУ атаковали группой беспилотников Липецкую область. В результате удара в ночь на 9 августа повреждения получил
военный аэродром и энергообъект в Липецке. В регионе возникали проблемы с электроснабжением. Через некоторое время подачу света восстановили. Губернатор Игорь Артамонов заявил, что Липецк вернулся к обычной жизни, в городе запустили транспортное движение.
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