Средства ПВО за ночь сбили 32 дрона ВСУ над Курской и Ярославской областями

Российские военные нейтрализовали в ночь на 10 августа 32 украинских беспилотника над территорией Курской и Ярославской областей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Над Ярославской областью системы ПВО перехватили и ликвидировали шесть дронов самолетного типа, а над Курской — 26. По данным оборонного ведомства, украинские боевики пытались с помощью БПЛА совершить террористическую атаку на российские объекты.

Ранее ВСУ атаковали группой беспилотников Липецкую область. В результате удара в ночь на 9 августа повреждения получил военный аэродром и энергообъект в Липецке. В регионе возникали проблемы с электроснабжением. Через некоторое время подачу света восстановили. Губернатор Игорь Артамонов заявил, что Липецк вернулся к обычной жизни, в городе запустили транспортное движение.