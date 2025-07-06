Во Франции признали невозможность отказа ЕС от российского газа

TotalEnergies: до 2028 года ЕС не откажется от российского газа

Фото: РИА «Новости»

Страны Евросоюза не смогут обойтись от российского сжиженного природного газа (СПГ) ближайшие три года. Об этом заявил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне в интервью BFM Business.

«Сегодня, в 2026 году — нет. В 2028 году — поскольку это план Европы — да. <…> Мы сможем обеспечить безопасность поставок в Европу без российского СПГ с 2028 года», — отметил он.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее представила предложение Еврокомиссии о  запрете импорта российского газа к концу 2027 года. Также она пообещала перекрыть кран с газом из России «навсегда».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал отказ Европейского союза от импорта российского энергосырья. Он заявил, что страны ЕС столкнулись с высокими ценами на электроэнергию и газ,  но все равно собираются принять вредное для себя решение.

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