Во Франции признали невозможность отказа ЕС от российского газа

TotalEnergies: до 2028 года ЕС не откажется от российского газа

Страны Евросоюза не смогут обойтись от российского сжиженного природного газа (СПГ) ближайшие три года. Об этом заявил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне в интервью BFM Business.

«Сегодня, в 2026 году — нет. В 2028 году — поскольку это план Европы — да. <…> Мы сможем обеспечить безопасность поставок в Европу без российского СПГ с 2028 года», — отметил он.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее представила предложение Еврокомиссии о запрете импорта российского газа к концу 2027 года. Также она пообещала перекрыть кран с газом из России «навсегда».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал отказ Европейского союза от импорта российского энергосырья. Он заявил, что страны ЕС столкнулись с высокими ценами на электроэнергию и газ, но все равно собираются принять вредное для себя решение.