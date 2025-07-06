Западные лидеры пытаются реализовать собственные амбиции и расширить свое господство над миром, помогая Украине. Об этом сообщило издание Strategic Culture .

Издание отметило, что давно уже речь идет не о защите и поддержке Украины.

«Слова и действия западных лидеров показывают, что их цель состоит не в том, чтобы разобраться с локальным конфликтом, а в том, чтобы вести более широкую войну для восстановления, обеспечения и расширения своего господства над Европой и всем земным шаром», — говорится в материале.

Украина продолжает рассчитывать на поддержку международных партнеров, а на Западе тем временем со скрипом обсуждают выделение Киеву новых пакетов военной помощи.

До этого на Западе рассказали, что эстонская компания Milrem Robotics использует украинский конфликт для испытаний и совершенствования своих наземных роботов.

Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал свою страну главным спасителем Украины, заявив, что они первыми отправили ей тяжелую военную технику.