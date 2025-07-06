Появилось видео с места жесткой посадки самолета в Ленобласти

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ленинградской области. Кадры с места происшествия показала пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Экипаж посадил самолет вечером 5 июля возле дороги в Ломоносовском районе. Никто из трех человек, находившихся на борту, не пострадал. Началась доследственная проверка.

«Следователем выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и условий произошедшего», — сообщила пресс-служба.

Исполнение законодательства о безопасности полетов проверит законодательства о безопасности полетов проводит Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщила, что самолет приземлился в окрестностях деревни Таменгонт у трассы А-120. Собственник воздушного судна находился на борту.

Ранее в США потерпел крушение самолет Cessna 208B, который использовался для прыжков с парашютом, сообщил RT. Пострадали, по меньшей мере, пять человек.