Сегодня 15:36 Военкор Стешин сообщил о разработке умельцами беспилотника «Молния» с ИИ
Умельцы в России «в гараже» создали беспилотник самолетного типа «Молния», рассказал военкору
сайта kp.ru Дмитрию Стешину командир подразделения БПЛА с позывным Печорин. Он добавил, что выпуск аппаратов наладили при поддержке государства.
Беспилотник оснастили искусственным интеллектом, он может доставлять боеприпасы.
«Это сверхдешевое и при этом очень эффективное средство дальней доставки боеприпасов. До трех килограммов „Молния“ поднимает и несет», — объяснил Печорин.
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Кингисеппского машиностроительного завода. Предприятие выполняет гособоронзаказ.
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