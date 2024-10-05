Военкор Стешин сообщил о разработке умельцами беспилотника «Молния» с ИИ

Умельцы в России «в гараже» создали беспилотник самолетного типа «Молния», рассказал военкору сайта kp.ru Дмитрию Стешину командир подразделения БПЛА с позывным Печорин. Он добавил, что выпуск аппаратов наладили при поддержке государства.

Беспилотник оснастили искусственным интеллектом, он может доставлять боеприпасы.

«Это сверхдешевое и при этом очень эффективное средство дальней доставки боеприпасов. До трех килограммов „Молния“ поднимает и несет», — объяснил Печорин.

Российские безэкипажные катера будут создавать на площадке Кингисеппского машиностроительного завода. Предприятие выполняет гособоронзаказ.