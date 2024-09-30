Единый центр производства морских дронов появится в России

Российские производители безэкипажных катеров решили создать единую промышленную площадку для производства БПЛА. Центр появится на базе военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) в 2025 году, сообщил РИА «Новости» управляющий директор Михаил Даниленко.

Предприятие специализируется на выполнение гособоронзаказа, в том числе на производстве катеров и морских дронов.

«В результате переговоров с другими разработчиками БЭКов в РФ достигнута договоренность о концентрации их производства на площадях КМЗ», — заявил Даниленко.

Таким образом холдинг превратится в российский центр по массовому производству корпусов и двигателей катеров с последующей сборкой электронной части в интересах силовых ведомств. Главная задача сейчас — максимально сконцентрировать серийное производство всех носителей на единой площадке.

Президент Владимир Путин ранее потребовал полностью закрыть потребности армии в БПЛА. Для этого необходимо последовательно наращивать производство и повышать тактико-технические характеристики продукции.