В Горловке при атаке ВСУ погиб мирный житель

В результате обстрела ВСУ в Горловке погиб мирный житель. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии в Горловке погиб мирный житель. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким», — написал он.

Украинские националисты атаковали Горловку этим вечером. Приходько сообщал, что в результате атаки беспилотниками в городе пострадали семь мирных жителей. Кроме того, в Горловке получил повреждения гражданский автомобиль, а в Центрально-Городском районе города — многоквартирный дом.

До этого в четверг, 10 сентября, украинские нацисты атаковали пассажирский автобус в Горловке. Пострадали четыре человека.