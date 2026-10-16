Пятеро жителей Шебекина пострадали при атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус

Число мирных жителей, пострадавших из-за атаки ВСУ на рейсовый автобус в Шебекине, увеличилось до пяти. Об этом сообщил ТАСС .

Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус утром 16 октября. Оперштаб Белгородской области сообщил о четырех пострадавших. У одной из пострадавших медики диагностировали незавершенную ампутацию ноги, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. У трех женщин — ранения грудной клетки, шеи, плеч и акубаротравма. Автобус получил повреждения.

«Количество пострадавших при атаке беспилотника на рейсовый автобус в городе Шебекино увеличилось до пяти человек. В Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина с акубаротравмой. Он транспортирован врачами СМП в городскую больницу № 2 Белгорода», — сообщил ТАСС со ссылкой на оперштаб региона.

В ночь на 16 октября над российскими регионами сбили 644 украинских беспилотника.