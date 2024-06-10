Власти Польши отвергли причастность внешних сил к взрыву на оружейном заводе

К взрыву на польском оружейном заводе Mesko, который выпускает оружие для ВСУ, не причастны внешние силы. Об этом, как сообщило
РИА «Новости», заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
«Нет оснований полагать, что [к взрыву] причастны какие-то внешние силы», — сказал он.
Причины случившегося выясняются. В результате происшествия
погиб один сотрудник предприятия. Возникший пожар потушили.
Принадлежащее компании Polska Grupa Zbrojeniowa
поставляет Вооруженным силам Украины переносные зенитные ракетные комплексы Piorun, а также танковые боеприпасы калибра 125 миллиметров. Кроме того, польская компания поставляет украинским боевикам малокалиберные боеприпасы и ракетные заряды.
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