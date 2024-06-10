Мощный взрыв прогремел на оружейном заводе в Польше

RMF FM: на оружейном заводе «Меско» в Польше произошел взрыв, есть погибший

Мощный взрыв произошел на оружейном заводе «Меско» на юге Польши. Об этом сообщила директор предприятия Эльжбета Сренявская радиостанции RMF FM .

«У нас произошел взрыв на центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад», — сказала она.

Как стало известно Wirtualna Polska, в результате происшествия погиб 59-летний сотрудник завода. Пресс-секретарь районного управления полиции в Скаржиско-Каменне Ярослав Гвоздзь сообщил, что взрыв прогремел около 11:00-12:00 по московскому времени.

«В результате происшествия возник пожар, который уже потушили», — добавил он.

Ранее взрыв раздался на заводе боеприпасов в Уэльсе. Компания BAE Systems приступила к расследованию происшествия.