Мощный взрыв прогремел на оружейном заводе в Польше
RMF FM: на оружейном заводе «Меско» в Польше произошел взрыв, есть погибший
Мощный взрыв произошел на оружейном заводе «Меско» на юге Польши. Об этом сообщила директор предприятия Эльжбета Сренявская радиостанции RMF FM.
«У нас произошел взрыв на центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад», — сказала она.
Как стало известно Wirtualna Polska, в результате происшествия погиб 59-летний сотрудник завода. Пресс-секретарь районного управления полиции в Скаржиско-Каменне Ярослав Гвоздзь сообщил, что взрыв прогремел около 11:00-12:00 по московскому времени.
«В результате происшествия возник пожар, который уже потушили», — добавил он.
Ранее взрыв раздался на заводе боеприпасов в Уэльсе. Компания BAE Systems приступила к расследованию происшествия.