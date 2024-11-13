В Пентагоне назвали 3 варианта действий для Зеленского при отсутствии помощи США

W&S: без помощи США у Зеленского будет только 3 выхода из конфликта

У президента Украины Владимира Зеленского будет только три выхода из конфликта, если США не поставят ВСУ военную помощь до инаугурации Дональда Трампа. Об этом заявил экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy .

«Если предложение будет представлено и отклонено или просто не будет принято, на Украине Зеленский окажется перед сложным выбором: либо вести переговоры с русскими, либо потерпеть крах, либо уйти в отставку», — высказался он.

По его мнению, еще пока действующий американский президент Джо Байден до конца своего срока попытается протолкнуть через конгресс США еще один пакет помощи Украине.

Основатель SpaceX, бизнесмен Илон Маск ранее раскритиковал Украину за продолжение конфликта. По его словам, ситуация не имеет прогресса. Зеленский, по словам американского предпринимателя, отправляет людей на поле боя без какого-либо результата для республики.