Украинский конфликт продолжается без «какого-либо прогресса», и президент Владимир Зеленский отправляет людей на поле боя без какого-либо результата для страны. Об этом заявил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в соцсети X .

Он выступил против продолжения конфликта, на котором настаивает украинское руководство. По его словам, власти «просто приносят в жертву молодежь страны ради никакой территориальной выгоды».

Ранее бизнесмен предположил, что конфликт в скором времени закончится. Таким образом он прокомментировал планы избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации.

По данным газеты The Wall Street Journal, команда американского лидера обсуждает возможность создания демилитаризованной зоны на российско-украинской границе. Согласно плану, Украина возьмет на себя обязательство как минимум 20 лет не вступать в Североатлантический альянс.

Анонимный украинский чиновник рассказал Reuters, что конфликт может скоро завершиться, а условия для переговоров будут известны в ближайшие четыре-пять месяцев.