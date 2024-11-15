В ООН попытались оправдаться за отсутствие реакции на убийства российских журналистов
УВКПЧ ООН: Россия не предоставила доступ в регионы, где ВСУ убили журналистов РФ
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попыталось оправдаться за то, что никак не отреагировало на убийство более 30 российских журналистов, которые совершила Украина. Об этом сообщило РИА «Новости».
Агентство в ходе посвященной безопасности журналистов пресс-конференции в ООН обратилось к представителю УВКПЧ Рено де Виллену с просьбой прокомментировать ситуацию. Он ответил журналистам, что российская сторона якобы «не предоставляет доступ» для подтверждения этих данных.
«Мы действительно получили информацию об этих случаях, но проблема в том, что у нас нет доступа в указанные области, потому что Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы», — сказал он.
По словам Рено де Виллена из-за отсутствия доступа ООН не может подтвердить полученные данные об убийствах российских представителей СМИ.
Ранее военный медик подразделения 374-го отдельного батальона связи группировки «Восток» с позывным Санта рассказал, что журналисты и медики в зоне СВО перестали наносить опознавательные знаки на машины и ходить в форме, чтобы не привлекать внимание ВСУ. Он отметил, что украинские военные в первую очередь стреляют во врачей и представителей прессы.