Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попыталось оправдаться за то, что никак не отреагировало на убийство более 30 российских журналистов, которые совершила Украина. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Агентство в ходе посвященной безопасности журналистов пресс-конференции в ООН обратилось к представителю УВКПЧ Рено де Виллену с просьбой прокомментировать ситуацию. Он ответил журналистам, что российская сторона якобы «не предоставляет доступ» для подтверждения этих данных.

«Мы действительно получили информацию об этих случаях, но проблема в том, что у нас нет доступа в указанные области, потому что Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы», — сказал он.

По словам Рено де Виллена из-за отсутствия доступа ООН не может подтвердить полученные данные об убийствах российских представителей СМИ.

Ранее военный медик подразделения 374-го отдельного батальона связи группировки «Восток» с позывным Санта рассказал, что журналисты и медики в зоне СВО перестали наносить опознавательные знаки на машины и ходить в форме, чтобы не привлекать внимание ВСУ. Он отметил, что украинские военные в первую очередь стреляют во врачей и представителей прессы.