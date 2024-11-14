Представители прессы и медики перестали наносить опознавательные знаки на машины и форму, чтобы не привлекать внимание ВСУ. Об этом ТАСС рассказал военный медик подразделения 374-го отдельного батальона связи группировки «Восток» с позывным Санта.
По его словам, украинские боевики стреляют в первую очередь по медикам и журналистам. Если дрон-разведчик заметит врача, то ВСУ постараются его убить, добавил Санта.
«Потеря медика для подразделения означает увеличение санитарных потерь», — объяснил он.
Ранее украинская армия подорвала дамбу Кураховского водохранилища и затопила собственные позиции. Из-за действий ВСУ под водой оказалось все, что находилось в низинах и на уровне плотины, но на наступление российских военных это никак не повлияет.
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