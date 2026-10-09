360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В МККК осудили нападение на гуманитарную миссию под Донецком

    Фото: РИА «Новости»

    Международный комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен нападением на гуманитарную миссию под Донецком. Об этом РИА «Новости» заявили в российском офисе организации.

    «Мы обеспокоены каждым инцидентом, в результате которого страдают гуманитарные работники, помещения и грузы, и сообщаем о них заинтересованным сторонам в рамках двустороннего конфиденциального диалога», — заявили в офисе организации.

    В МККК добавили, что не дают публичных юридических оценок конкретным происшествиям. При этом напомнили, что, согласно закону, гуманитарный персонал, объекты и транспортные средства с эмблемой должны пользоваться уважением и защитой. Стороны должны сделать все, чтобы не допустить причинения вреда мирным людям и гражданским объектам.

    Ранее украинские неонацисты атаковали грузовики и склады с гумпомощью МККК в Донецке. Получил серьезные повреждения грузовой автомобиль с эмблемой красного креста, находившийся на стоянке.

    Читайте также

    Украинские боевики ударили по складам и грузовикам МККК в Донецке

    Штаб обороны ДНР призвал жителей Славянска и Дружковки эвакуироваться в Донецк

    МККК осудил обстрел своего офиса в Донецке

    Офис Красного Креста в Донецке получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ

    Красный Крест наладит поставки лекарств в ЛНР и ДНР

    Обстрел Украиной сотрудников Красного креста назвали провокацией в ДНР

    Глава МККК назвала число пропавших без вести в ходе конфликта на Украине

    МККК отказался комментировать судьбу пропавших после вторжения ВСУ курян

    «Огромная трагедия». МККК — о гибели мирных жителей в Белгороде и Нижнекамске

    Красный крест помог найти более 1,7 тысячи бойцов в украинском плену

    Лавров уличил Запад в манипулировании деятельностью МККК

    Делегация МККК возложила цветы у стихийного мемориала в Старобельске