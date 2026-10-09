В МККК осудили нападение на гуманитарную миссию под Донецком

Международный комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен нападением на гуманитарную миссию под Донецком. Об этом РИА «Новости» заявили в российском офисе организации.

«Мы обеспокоены каждым инцидентом, в результате которого страдают гуманитарные работники, помещения и грузы, и сообщаем о них заинтересованным сторонам в рамках двустороннего конфиденциального диалога», — заявили в офисе организации.

В МККК добавили, что не дают публичных юридических оценок конкретным происшествиям. При этом напомнили, что, согласно закону, гуманитарный персонал, объекты и транспортные средства с эмблемой должны пользоваться уважением и защитой. Стороны должны сделать все, чтобы не допустить причинения вреда мирным людям и гражданским объектам.

Ранее украинские неонацисты атаковали грузовики и склады с гумпомощью МККК в Донецке. Получил серьезные повреждения грузовой автомобиль с эмблемой красного креста, находившийся на стоянке.