Красный крест помог найти более 1,7 тысячи бойцов в украинском плену
Лантратова: в сотрудничестве с МККК в плену на Украине нашли 1,7 тысячи бойцов
Сотрудники Международного комитета Красного Креста помогли обнаружить в плену на Украине более 1,7 тысячи российских бойцов. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, ее слова привел ТАСС.
«В адрес уполномоченного поступило 29 тысяч обращений по розыску гражданских лиц и военнослужащих. Сотрудничество с МККК позволило выявить 1700 российских граждан, находившихся в плену на территории Украины, более тысячи из них вернули домой», — сказала она.
Омбудсмен добавила, что на встрече с президентом МККК поднимет вопрос условий содержания военнопленных на украинской территории, а также темы обмена бойцов.
«У нас большая работа по верификации пропавших без вести, тех, кто находится в плену. Если представители Красного Креста находят наших ребят, передают нам информацию, и мы обмениваемся. Это важная гуманитарная миссия», — заключила Лантратова.
Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявляла, что МККК и ООН проигнорировали тысячи писем о преступлениях боевиков ВСУ.