Лантратова: в сотрудничестве с МККК в плену на Украине нашли 1,7 тысячи бойцов

Сотрудники Международного комитета Красного Креста помогли обнаружить в плену на Украине более 1,7 тысячи российских бойцов. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, ее слова привел ТАСС .

«В адрес уполномоченного поступило 29 тысяч обращений по розыску гражданских лиц и военнослужащих. Сотрудничество с МККК позволило выявить 1700 российских граждан, находившихся в плену на территории Украины, более тысячи из них вернули домой», — сказала она.

Омбудсмен добавила, что на встрече с президентом МККК поднимет вопрос условий содержания военнопленных на украинской территории, а также темы обмена бойцов.

«У нас большая работа по верификации пропавших без вести, тех, кто находится в плену. Если представители Красного Креста находят наших ребят, передают нам информацию, и мы обмениваемся. Это важная гуманитарная миссия», — заключила Лантратова.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявляла, что МККК и ООН проигнорировали тысячи писем о преступлениях боевиков ВСУ.