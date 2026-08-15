МККК отказался комментировать судьбу пропавших после вторжения ВСУ курян

В Международном комитете Красного Креста (МККК) отказались высказаться о судьбе нескольких сотен курян, пропавших без вести после вторжения ВСУ в 2024 году. Об этом сообщило РИА «Новости».

«МККК никогда публично не комментирует конкретные случаи исчезновения людей. Мы сопереживаем их семьям, которые стремятся узнать, что случилось с их близкими», — заявили в пресс-службе организации.

На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что с помощью МККК удалось найти около 1700 человек, более тысячи из них вернулись домой. Людей находили даже спустя длительное время.

Ранее стало известно, что на телах погибших в оккупации ВСУ курян нашли следы электрошокера, а также переломы ног, рук и грудной клетки.