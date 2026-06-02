Делегация Международного комитета Красного Креста приехала в Старобельск, где почтила память погибших студентов в разрушенном ударами украинских беспилотников общежитии колледжа. Об этом сообщил посол по особым поручения Министерства иностранных дел Родион Мирошник .

Он подчеркнул, что прибывших в город специалистов сопровождали руководители Луганского Красного Креста. С их помощью представители МККК осмотрели место гибели студентов, а также посетили уцелевшие комнаты в разрушенном общежитии.

После представители организаций пообщались со свидетелями обстрела города, которые рассказали о серии прицельных ударов по территории образовательного учреждения и другим гражданским объектам.

Делегаты почтили память погибших студентов у стихийного мемориала, куда горожане продолжают приносить цветы. Оттуда представители МККК отправились в больницу, где навестили семерых студентов, проходящих лечение.

В конце поездки делегаты международной организации встретились с уполномоченным по правам человека в Луганской Народной Республике Анной Сорокой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 2 июня, заявил, что украинские боевики намеренно атаковали учебное заведение Старобельска, располагая информацией, что колледж не имел отношения к военным объектам.

Он подчеркнул, что киевский режим сознательно пошел на террористические акты против мирного населения, изменив парадигму конфликта.