Глава МККК назвала число пропавших без вести в ходе конфликта на Украине

МККК: число пропавших без вести в ходе конфликта на Украине составило 275 тысяч

Число людей, пропавших без вести в связи с украинским конфликтом, достигло 275 тысяч. Об этом «Ведомостям» сообщила глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер.

По ее словам, каждый месяц организация получает в среднем около 10 тысяч новых обращений о розыске пропавших. Число зарегистрированных случаев продолжает увеличиваться.

«Число пропавших без вести во время конфликта достигло 275 тысяч человек», — подчеркнула Сполярич-Эггер.

В МККК ранее сообщали, что к концу июля организация разыскивала в связи с конфликтом 266 тысяч человек.

В 2025 году комитет изменил методику учета обращений. Теперь в статистику включают не только формализованные запросы на розыск, но и предварительные обращения, которые еще не оформляли как официальные запросы. В организации отмечали, что это привело к росту общего числа учитываемых случаев.

Ранее МККК отказался комментировать судьбу пропавших после вторжения ВСУ жителей Курской области.