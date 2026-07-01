Лавров уличил Запад в манипулировании деятельностью МККК

Западные страны стремятся манипулировать деятельностью Международного комитета Красного Креста в политических интересах. Об этом на встрече с президентом организации Мирьяной Сполярич заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Наши западные коллеги не хотят относиться с уважением к основам, на которых зиждется МККК, и хотят манипулировать его деятельностью в политических корыстных интересах», — сказал министр.

Лавров добавил, что Россия ценит стремление руководства МККК придерживаться принципов независимости и беспристрастности.

«Разумеется, мы хотим укрепления МККК на принципах, которые лежат в основе деятельности с самого начала создания», — заключил глава МИД.

Ранее стало известно, что мошенники под видом сотрудников Красного Креста начали атаковать родственников военнослужащих, пропавших без вести в ходе СВО.