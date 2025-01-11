В Буче поразили скопление бронетехники ВСУ

«Поскольку били „Геранями“, ничего катастрофичного с техникой не случилось», — заявил подпольщик.

Однако того же самого нельзя сказать о военных, которые расположились рядом перед передислокацией. Есть погибшие и раненые. Выжившие боевики разбежались. На этом фоне пришлось усилить блокпосты в городе и близ него.

Минувшей ночью ВС России ликвидировали над регионами 85 дронов ВСУ. Большую часть уничтожили над акваторией Черного моря — 31 БПЛА. Над Краснодарским краем и Воронежской областью сбили по 16 беспилотников, над Тамбовской — два, над Белгородской — четыре и один — над Курской. Еще 14 дронов ликвидировали над Азовским морем, один — в Крыму.