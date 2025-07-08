Андрей Воробьев поздравил школьников из Подмосковья с победой на научной олимпиаде
Подмосковные школьники победили на третьей международной научной физической олимпиаде ISPhO-2025 в Ханты-Мансийске. С успехом их поздравил губернатор Андрей Воробьев.
Серафим Бунин, Денис Романов и Антон Торощин получили золотые медали. Все они — ученики физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном. Денис романов также показал лучший результат в эксперименте.
«Спасибо ребятам за их упорство и тягу к знаниям, а их родителям и наставникам за поддержку наших юных талантов! Поздравляю с победой», — написал Воробьев в Telegram-канале.
Подмосковные школьники участвовали в олимпиаде в составе сборной России, которая завоевала пять медалей и гран-при. Всего за победу боролись команды более чем из 20 стран.
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