Андрей Воробьев поздравил школьников из Подмосковья с победой на научной олимпиаде

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Подмосковные школьники победили на третьей международной научной физической олимпиаде ISPhO-2025 в Ханты-Мансийске. С успехом их поздравил губернатор Андрей Воробьев.

Серафим Бунин, Денис Романов и Антон Торощин получили золотые медали. Все они — ученики физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном. Денис романов также показал лучший результат в эксперименте.

«Спасибо ребятам за их упорство и тягу к знаниям, а их родителям и наставникам за поддержку наших юных талантов! Поздравляю с победой», — написал Воробьев в  Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Подмосковные школьники участвовали в олимпиаде в составе сборной России, которая завоевала пять медалей и гран-при. Всего за победу боролись команды более чем из 20 стран.

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