Андрей Воробьев поздравил школьников из Подмосковья с победой на научной олимпиаде

Подмосковные школьники победили на третьей международной научной физической олимпиаде ISPhO-2025 в Ханты-Мансийске. С успехом их поздравил губернатор Андрей Воробьев .

Серафим Бунин, Денис Романов и Антон Торощин получили золотые медали. Все они — ученики физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном. Денис романов также показал лучший результат в эксперименте.

«Спасибо ребятам за их упорство и тягу к знаниям, а их родителям и наставникам за поддержку наших юных талантов! Поздравляю с победой», — написал Воробьев в Telegram-канале.