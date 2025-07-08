Потасовка произошла в парламенте Армении

Сотрудники Службы безопасности, депутаты и их помощники стали участниками массовой драки. Кадры потасовки появились в Telegram-канале агентства «Sputnik Армения ».

Журналисты сообщили, что ситуация накалилась после выступления члена оппозиционной партии «Армения» Артура Саркисяна. Его планируют лишить

неприкосновенности и арестовать в рамках уголовного дела о попытке «силового захвата власти и подготовке теракта».

По словам депутата Кристины Варданян, драка началась после того, как Саркисян заявил, что намерен уйти домой и ожидать решения. В этот момент к нему подбежал член провластной фракции «Гражданский договор» Ваге Галумян, который стал зачинщиком драки.

В конце июня премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы пресекли попытку захвата власти в Армении.