Потасовка произошла в парламенте Армении
Сотрудники Службы безопасности, депутаты и их помощники стали участниками массовой драки. Кадры потасовки появились в Telegram-канале агентства «Sputnik Армения».
Журналисты сообщили, что ситуация накалилась после выступления члена оппозиционной партии «Армения» Артура Саркисяна. Его планируют лишить
неприкосновенности и арестовать в рамках уголовного дела о попытке «силового захвата власти и подготовке теракта».
По словам депутата Кристины Варданян, драка началась после того, как Саркисян заявил, что намерен уйти домой и ожидать решения. В этот момент к нему подбежал член провластной фракции «Гражданский договор» Ваге Галумян, который стал зачинщиком драки.
В конце июня премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы пресекли попытку захвата власти в Армении.