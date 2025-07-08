Неизвестный угрожал певцу Кашину убийством

Неизвестный ворвался в гримерку к рок-исполнителю Павлу Кашину и пригрозил убийством. Об этом сам артист рассказал в комментарии 360.ru.

Злоумышленник проник в гримерку во время выступления Кашина в «Академ Джаз клубе» в Москве.

«Охранник пошел курить. Его 20 минут потом искали, никто не нашел. Вошел человек очень большой. Он зашел в гримерку, дал мне эластичный бинт и сказал: „Бинтуйся, там три снайпера, ты проклят и заказан, ты будешь убит“. <… > Я смотрю, а у него куртка как будто пояс шахида. Я боюсь, что он сейчас что-нибудь дернет и все взорвемся нафиг. Я понимаю, что этот бинт, в нем может быть какой-нибудь „лепесток“ и у меня руку оторвет. Представляете? Я говорю: „Ты понимаешь, что ты сейчас на срок, на десятку наговорил?“ Тут он срывается и убегает», — рассказал Кашин.

Он напомнил, что два года судился с бывшим директором Марианной Дубровской из-за авторских прав, но вряд ли это она подослала злоумышленника.

«Это какой-то утырок накуренный. Я не могу это связывать с Марианной Дубровской, с которой я судился два года, потому что она у меня украла все авторские права. <…> Но больше у меня врагов нет», — заключил Кашин.

В полиции артисту заявили, что это была не угроза.

«Если говорят, что вас убьют, то это предупреждение», — привел слова правоохранителей певец.

Ранее исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International» сообщил, что фанатки угрожали убить его супругу.