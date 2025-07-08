Выставка «Семья в храме» ко Дню Петра и Февронии открылась в музее в Дмитрове

В музейно-выставочном комплексе в Дмитрове открылась выставка «Семья в храме» ко Дню Петра и Февронии. На фотографиях запечатлены моменты, наполненные любовью и душевным теплом.

Выставка стала частью проекта «Семья — основа Победы», который реализуется благотворительным фондом содействия строительству и реконструкции храмов во имя святого Архангела Михаила.

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель Совета учредителей Фонда Архангела Михаила Павел Гончаров, заместитель благочинного Дмитровского церковного округа Протоиерей Дмитрий Скидаленко, заместитель председателя Совета учредителей по реализации благотворительных программ Фонда Архангела Михаила Наталья Корнева.

Открытие выставки стало праздником с музыкальными подарками, экскурсией по выставке, приветственными словами гостей и словами благодарности от организаторов проекта. В комплексе представлены работы финалистов международного конкурса, организованного Фондом Архангела Михаила, в котором приняли участие 452 фотографа из 75 регионов России, а также из Беларуси, Испании и Боснии и Герцеговины.

На снимках представлены моменты любви, которые демонстрируют важность роли семьи в духовном становлении каждого человека. После открытия представители Фонда Архангела Михаила и благочиния Дмитровского церковного округа вручили благодарственные письма и памятные подарки многодетным семьям.

«Всегда важно напоминать, что семья была и остается основой для всех нас. Благодарю организаторов экспозиции за вклад в сохранение нашей культуры. Приглашаю всех жителей и гостей Дмитрова посетить выставку и проникнуться ее светлой атмосферой», — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Фотовыставка «Семья в храме» будет работать до 27 июля по адресу: Дмитров, улица Загорская, 17.