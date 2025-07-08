Сотрудники МФЦ в Дмитрове провели творческий мастер-класс для клиентов

Мастер-класс приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Этот праздник был официально установлен указом президента от 28 июня 2022 года.

Участники мастер-класса разделились на две группы. Взрослые изготовили венки из полевых цветов, а дети — открытки. Посетители МФЦ не только получили удовольствие от творческого процесса, но и создали уникальные подарки для своих близких.

«Семья всегда занимала одно из важнейших мест среди ценностей человеческой жизни!» — отметила руководитель МФЦ «Дмитровский» Екатерина Ягодкина.

В мастер-классе поучаствовали и сотрудники МФЦ. Они вручили венки женщинам, за что в ответ получили слова благодарности. Мероприятие стало примером того, как обычный день можно сделать особенным и запоминающимся.

«Отрадно, что сотрудники МФЦ не только четко и слаженно выполняют свои прямые обязанности, но и активно участвуют в общественной жизни округа. Творчество, особенно совместное, объединяет людей, помогает выразить свои чувства и эмоции, а также создает незабываемые воспоминания», — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.