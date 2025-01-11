Ночью военные нейтрализовали 85 украинских БПЛА

Российские военнослужащие за ночь ликвидировали над российскими регионами 85 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в оборонном ведомстве.

Большую часть БПЛА нейтрализовали над акваторией Черного моря — там уничтожили 31 дрон. Над территорией Воронежской области и Краснодарского края системы противовоздушной обороны сбили по 16 беспилотников, над Белгородской областью — четыре, над Тамбовской — два, над Курской — один. Еще 14 БПЛА нейтрализовали над Азовским морем, один аппарат также перехватили в Крыму.

Ранее атаку дронов зафиксировали в Анапе. В результате ЧП никто не пострадал. Администрация города подтвердила, что ночью прогремели взрывы из-з сработавших систем ПВО. В Сети также появлялись сообщения о взрывах в Керчи, Темрюке, порте Кавказ, станицах Голубицкая и Старотитаровская.