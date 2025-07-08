Семь жителей Подмосковья стали победителями международного экологического конкурса

Итоги пятого сезона Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» подвели в Росприроднадзоре. Подмосковье продемонстрировало впечатляющие результаты: семь представителей региона заняли первые места в различных номинациях, а еще 24 стали призерами.

Премию запустили пять лет назад, чтобы дать подрастающему поколению из разных стран возможность выступить в защиту окружающей среды.

«Сегодня, подводя итоги юбилейного сезона, я уверенно могу сказать: мы гордимся этим проектом! Свыше 320 тысяч заявок из 95 стран — это не только идеи, но и готовые технологические решения в защиту экологии. Особую благодарность хочу выразить педагогам и наставникам, которые вдохновляют детей на творчество», — подчеркнула глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Среди победителей — 12-летняя Виктория Афоничева из Электроуглей, которая заняла второе место в номинации «Поколение будущего» с эковыставкой в технике кинусайга, которая позволяет создавать изделия из цветных лоскутов ткани.

В этой же номинации третье место заняла 14-летняя Анна Бондарь из Королева за исследование методов борьбы с микроорганизмами на Международной космической станции.

Технолицей имени В. И. Долгих из Павловской Слободы стал лучшим в номинации «Экосоюз» с образовательным проектом о взаимодействии человека и окружающей среды.

Взрослые участники также показали выдающиеся результаты: музыкант Алексей Хворостян из Истры победил в категории «Экология души», а фотограф Евгений Арутюнов из Одинцова — в номинации «Экофокус».

Особого внимания заслуживают спецпризеры: 12-летняя Олеся Глинник из Электроуглей получила награду за арт-объекты, созданные полиэтилена, а восьмилетний Всеволод Ланцов из Коломны — приз от «Союзмультфильма» за анимационную работу «Дерево и скворец».

«Каждая ваша работа — это вклад в будущее нашей планеты. Те, кто сегодня в девять лет рисует плакаты в защиту животных, через 20 лет будут принимать важные экологические решения», — отметила Радионова.