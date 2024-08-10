Умер красноярец, пострадавший при атаке украинского БПЛА в Липецке

В липецкой больнице скончался молодой человек, получивший ранения при атаке украинского дрона. Еще один пострадавший остается в реанимации, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Там уточнили, что мужчину привезли в больницу в тяжелом состоянии с осколочным проникающим ранением головы. Нейрохирурги тщательно обследовали раненого и прооперировали. Врачи согласовали протокол лечения со специалистами из института Бурденко. Несмотря на все усилия медиков, 27-летнего уроженца Красноярского края спасти не удалось.

В отделении реанимации остается один человек. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Остальные раненые проходят лечение в профильных отделениях. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает.

Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе. Он также сообщил, что из некоторых населенных пунктов эвакуируют жителей в безопасные места.