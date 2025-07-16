Лето все? Москвичей предупредили о похолодании и дождях

К концу недели в московский регион накроют дожди и похолодание. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Ночные температуры составят +13…+15 градусов, а дневные — +23…+25, по области — +21…+26», — сказал он.
Будет облачно и дождливо. Метеоролог уточнил, что всего за сутки в выходные выпадет около 5-10 миллиметров осадков.
Ранее Роман Вильфанд предупреждал об опасной жаркой погоде, когда температура воздуха в столичном регионе достигла +35 градусов. Из-за погодных аномалий жители России столкнулись с редким для средней полосы явлением под названием тропические ночи.
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