Лето все? Москвичей предупредили о похолодании и дождях

Вильфанд: в московском регионе похолодает и начнутся дожди

К концу недели в московский регион накроют дожди и похолодание. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ночные температуры составят +13…+15 градусов, а дневные — +23…+25, по области — +21…+26», — сказал он.

Будет облачно и дождливо. Метеоролог уточнил, что всего за сутки в выходные выпадет около 5-10 миллиметров осадков.

Ранее Роман Вильфанд предупреждал об опасной жаркой погоде, когда температура воздуха в столичном регионе достигла +35 градусов. Из-за погодных аномалий жители России столкнулись с редким для средней полосы явлением под названием тропические ночи.