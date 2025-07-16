Звезду сериала «Ольга» оштрафуют за нарушение закона об иноагентах

Актрису Яну Троянову* в России оштрафуют на 100 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В отношении актрисы составили два протокола: за непредоставление информации о деятельности иноагента и за публикации без маркировки.

Документы рассмотрят в Замоскворецком суде Москвы 22 июля и в Таганском — 28 августа.

Троянову* добавили в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. По данным Минюста, актриса распространяла недостоверную информацию, выступала против СВО, участвовала в мероприятиях, которые финансировали иностранными СМИ и иноагенты.

Она известна по ролям в фильме «Жизнь» и сериале «Ольга».

* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов.