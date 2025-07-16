В России краснодарский отель первым получил сертификат «ультра все включено»

В России впервые выдали сертификат соответствия концепции «ультра все включено». Его получил краснодарский отель сети «Алеан», сообщили РИА «Новости» в Роскачестве.

В Роскачестве уточнили, что отель детально проверили, выяснив, в полном объеме ли предоставляются услуги постояльцам. В частности, проанализировали меню, графики работы ресторанов, наличие алкогольных и безалкогольных напитков, а также доступность детских клубов, спортзала и бассейна.

Полученный отелем сертификат подтверждает, что гости отеля не столкнутся со скрытыми платежами и не будут разочарованы сервисом во время отдыха.

«Сертификат „все включено“ — это не просто маркетинговый ход. Это официальное подтверждение того, что все, что обещает отель, действительно предоставляется гостям», — пояснила руководитель органа по сертификации «Роскачество-Туризм» Александра Шершнева.

Ранее в Турции закрыли не менее 50 отелей после пожара на курорте в Анталье, где погибли 79 человек. Все они работали без регистрации и лицензии, а также сертификата на осуществление туристической деятельности.