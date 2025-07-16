Украина отказалась возвращать тела испанских наемников их семьям

Украина отказывается возвращать тела погибших в зоне СВО испанских наемников их семьям. С таким заявлением выступила бывшая супруга одного из боевиков Эва Альварес Родеро, сообщило РИА «Новости» .

Женщина рассказала, что не может получить тело ее бывшего мужа Мигеля Кармона, который воевал на стороне ВСУ в марте. По ее словам, экс-супруга ликвидировали 10 июня в ДНР.

«Предположительно, тело Мигеля находится рядом с деревней Ивано-Дарьевка, Бахмутский район (район Артемовска в ДНР — прим. ред.)», — написала в петиции женщина.

Она уточнила, что ей говорят, будто вся эта территория занята россиянами, заминирована и защищена дронами.

«Но теперь мы уже никому не верим», — заключила испанка.

Ранее Россия отвергла обвинения Украины в фальсификации при обмене телами погибших.