Украина отказалась возвращать тела испанских наемников их семьям
Украина отказывается возвращать тела погибших в зоне СВО испанских наемников их семьям. С таким заявлением выступила бывшая супруга одного из боевиков Эва Альварес Родеро, сообщило РИА «Новости».
Женщина рассказала, что не может получить тело ее бывшего мужа Мигеля Кармона, который воевал на стороне ВСУ в марте. По ее словам, экс-супруга ликвидировали 10 июня в ДНР.
«Предположительно, тело Мигеля находится рядом с деревней Ивано-Дарьевка, Бахмутский район (район Артемовска в ДНР — прим. ред.)», — написала в петиции женщина.
Она уточнила, что ей говорят, будто вся эта территория занята россиянами, заминирована и защищена дронами.
«Но теперь мы уже никому не верим», — заключила испанка.
Ранее Россия отвергла обвинения Украины в фальсификации при обмене телами погибших.