Молния ударила по Всемирному торговому центру в Нью-Йорке

В Нью-Йорке молния ударила по зданию Всемирного торгового центра. Местный фотограф запечатлел буйство природы, сообщило издание The New York Post .

Молния ударила по небоскребу во время сильного ливня

«Я услышал раскаты грома, когда был дома и собирался выходить, и понял, что нужно спешить», — рассказал фотограф.

По его словам, он направил камеру своего смартфона на знаменитую 543-метровую башню в разгар ливня. Ему удалось запечатлеть серию мощных ударов молнии, в том числе прямое попадание в антенну.

Всемирный торговый центр является самым высоким зданием в США и громоотводом. По данным AccuWeather, в период с 2015 по 2020 год в него ударило 189 молний.

Ранее в Ногинске после удара молнии загорелся дом в садовом некоммерческом товариществе «Красная Лента –2».