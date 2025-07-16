Молния ударила по Всемирному торговому центру в Нью-Йорке
В Нью-Йорке молния ударила по зданию Всемирного торгового центра. Местный фотограф запечатлел буйство природы, сообщило издание The New York Post.
Молния ударила по небоскребу во время сильного ливня
«Я услышал раскаты грома, когда был дома и собирался выходить, и понял, что нужно спешить», — рассказал фотограф.
По его словам, он направил камеру своего смартфона на знаменитую 543-метровую башню в разгар ливня. Ему удалось запечатлеть серию мощных ударов молнии, в том числе прямое попадание в антенну.
Всемирный торговый центр является самым высоким зданием в США и громоотводом. По данным AccuWeather, в период с 2015 по 2020 год в него ударило 189 молний.
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