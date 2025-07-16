«Фронт дрогнет». В Германии оценили мудрый шаг Трампа по Украине
BZ: Трамп ультиматумом России перенес ответственность за поражение Украины на ЕС
Президент США Дональд Трамп, выставивший России ультиматум о завершении боевых действий на Украине за 50 дней, заранее снял с себя ответственность за возможное поражение Киева. Об этом сообщило издание Berliner Zeitung.
Трамп показал себя проницательным бизнесменом, сумев завести европейцев так далеко, что украинский конфликт стал приносить американцам прибыль. Его ультиматум в отношении России назвали мудрым ходом, позволившим избежать ответственности за неизбежное поражение Украины.
«А кто будет виноват в будущем, если украинский фронт дрогнет? Конечно, скупые, хладнокровные европейцы, которые не покупают достаточно оружия для украинцев», — заявили в материале.
Трамп своим ультиматумом оставил за собой возможность «войти в историю как президент мира». Если же говорить об отсрочке введения 100-процентных тарифов на экспорт российских товаров, то такое решение не даст рухнуть мировой экономике.
Ранее Трамп исключил появление американских военных на Украине.