Президент США Дональд Трамп, выставивший России ультиматум о завершении боевых действий на Украине за 50 дней, заранее снял с себя ответственность за возможное поражение Киева. Об этом сообщило издание Berliner Zeitung .

Трамп показал себя проницательным бизнесменом, сумев завести европейцев так далеко, что украинский конфликт стал приносить американцам прибыль. Его ультиматум в отношении России назвали мудрым ходом, позволившим избежать ответственности за неизбежное поражение Украины.

«А кто будет виноват в будущем, если украинский фронт дрогнет? Конечно, скупые, хладнокровные европейцы, которые не покупают достаточно оружия для украинцев», — заявили в материале.

Трамп своим ультиматумом оставил за собой возможность «войти в историю как президент мира». Если же говорить об отсрочке введения 100-процентных тарифов на экспорт российских товаров, то такое решение не даст рухнуть мировой экономике.

Ранее Трамп исключил появление американских военных на Украине.