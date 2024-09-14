Украинские военные сдались в плен после самоубийственных приказов командования

Российские военные взяли в плен украинских военнослужащих из 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, которые отказались выполнять самоубийственные приказы командира. Подробности сообщил в Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он опубликовал данные радиоперехвата, в котором украинский военный с позывным Ворон просил у командования приказ к отступлению с Дзержинского направления в Донецкой Народной Республике, потому что сдержать натиск российских сил оказалось невозможно.

Командующий приказал не сдавать позиции, а переждать прекращения огня. Ворон заявил, что это невозможно и военные уйдут сами, чтобы сохранить себе жизни.

Российские военные, перехватив переговоры, направили на участок, где находились украинские боевики, дроны. БПЛА сбросили листовки с инструкцией о сдаче в плен.

«Подарив украинским солдатам шанс на спасение их жизней», — пояснил Рожин.

Он пояснил, что боевики оказались под массированными обстрелами и атаками дронов российских войск, но находящиеся в безопасных бункерах командиры не желали ничего слышать и бросали своих подчиненных в бойню.

Ранее пехотинцы из 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен шесть украинских штурмовиков, заблудившихся в Курской области. При себе у них не было ни припасов, ни боекомплектов. Выйти на связь с командованием они не смогли, и российские пехотинцы вывели их из-под обстрела.