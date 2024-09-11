Морпехи взяли в плен отступавших украинских штурмовиков в Курской области

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота в Курской области захватили в плен отступавшую группу из шести штурмовиков ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минобороны.

По словам одного из морпехов, украинские солдаты не имели при себе ни припасов, ни боекомплекта. Во время допроса попавшие в плен бойцы ВСУ рассказали, что потеряли связь с подразделением и заблудились.

Ранее трое российских морпехов взяли в плен семь солдат ВСУ на Курском направлении и вывели их из-под обстрела.

Потери Вооруженных сил Украины в Курской области, по последним данным Минобороны, превысили 11 тысяч человек. Также украинские войска лишились большого количества военной техники.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа с целью захвата территории. Их продвижение успешно остановили российские бойцы.