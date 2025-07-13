Тайная встреча помощников Карла III и принца Гарри прошла в Лондоне

Daily Mail: Карл III и Гарри попытались помириться через помощников

В Лондоне состоялась неофициальная встреча помощников короля Карла III и принца Гарри. Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на анонимный источник.

По данным издания, таким образом стороны стремятся наладить отношения в королевской семье. В переговорах участвовали пресс-секретарь принца Гарри Мередит Мэйнс, секретарь короля Тобин Андреа и руководитель PR-команды принца Гарри и Меган Маркл в Великобритании Лиам Магуайр.

Встреча состоялась в здании Королевской заморской лиги (ROSL) — лондонского клуба, продвигающего международную дружбу. Обсуждение было неформальным, обе стороны стремились к улучшению отношений, по словам источника издания.

«Все просто хотят двигаться вперед. Наконец настало подходящее время для переговоров между двумя сторонами», — сказал источник.

Ранее стало известно, что принц Гарри хотел взять фамилию Спенсер вместо Маунтбаттен-Виндзор, которую унаследовал от Карла III. Но дядя по материнской линии отговорил его от этого решения.