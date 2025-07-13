Сына режиссера «Моей прекрасной няни» объявили в розыск

Сын режиссера популярного сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко, который является одним из лидеров запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), объявлен в розыск за терроризм. В случае задержания ему может грозить до 20 лет лишения свободы, сообщил ТАСС .

Василий Алексеевич Кирющенко разыскивается по статье Уголовного кодекса. Однако в базе розыска МВД РФ не уточняется, по какой именно статье ведется поиск.

Как стало известно ТАСС, правоохранительные органы возбудили против Кирющенко уголовное дело. Его обвиняют в призывах к терроризму и создании террористической организации. За первое преступление можно получить до пяти лет тюрьмы, за второе — до двадцати лет.

В июне Василий Кирющенко попал в список террористов и экстремистов России. Он известен как один из идеологов Русского добровольческого корпуса (РДК)*. Василий — сын режиссера Алексея Кирющенко, создателя сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа».

Ранее бизнесмена Евгения Чичваркина** объявили в федеральный розыск за нарушение закона об иностранных агентах.

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.





