Женщину на сапборде затянуло под баржу на Иртыше

В Омской области следователи СК России начали проверку после происшествия на реке Иртыш. Накануне возле села Троицкое в Омской области во время сплава группы людей на четырех сапбордах и байдарке одного из сапсерферов затянуло под следовавшую по фарватеру в составе судов порожнюю баржу.