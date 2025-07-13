Женщину на сапборде затянуло под баржу на Иртыше

СК начал проверку после того, как на Иртыше сапсерфера затянуло под баржу

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Омской области следователи СК России начали проверку после происшествия на реке Иртыш. Накануне возле села Троицкое в Омской области во время сплава группы людей на четырех сапбордах и байдарке одного из сапсерферов затянуло под следовавшую по фарватеру в составе судов порожнюю баржу.

«В результате произошедшего женщина доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Идет доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Следователи СК осмотрели судно, поговорили с капитаном, командой и людьми, с которыми пострадавшая сплавлялась. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сапсерфера унесло в открытое море с прибрежной зоны в Геленджике. ЧП произошло на пляже в хуторе Джанхот.

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