Посол Корчунов назвал лоббизмом поддержку норвежскими судовладельцами санкций ЕС
Решение Ассоциации судовладельцев Норвегии поддержать санкции против перевозчиков из других стран можно рассматривать как политически мотивированный лоббизм. Это также инструмент недобросовестной конкуренции. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал посол России в Осло Николай Корчунов.
Так он прокомментировал мнения норвежских судоходных компаний о 17-м пакете санкций ЕС против России. Этот пакет направлен на ограничение деятельности «теневого флота».
«Ранее озвученные заявления председателя Ассоциации судовладельцев Норвегии в поддержку санкций в отношении перевозчиков других стран можно расценивать как проявление политически мотивированного лоббизма», — отметил он.
По его мнению, это по сути недобросовестная конкуренция, направленная против торгового флота других стран. Ее цель — поддержать национальных перевозчиков, объемы перевозок которых сокращаются. Очевидно, что стремление к максимальной прибыли оправдывает любые средства.
Ранее Запад уличили в стремлении сохранить контроль над морскими маршрутами. Корчунов подчеркнул, что это похоже на то, как в прошлом колониальные державы пытались контролировать доступ к ресурсам и товарам.