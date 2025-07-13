Решение Ассоциации судовладельцев Норвегии поддержать санкции против перевозчиков из других стран можно рассматривать как политически мотивированный лоббизм. Это также инструмент недобросовестной конкуренции. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал посол России в Осло Николай Корчунов.

Так он прокомментировал мнения норвежских судоходных компаний о 17-м пакете санкций ЕС против России. Этот пакет направлен на ограничение деятельности «теневого флота».

«Ранее озвученные заявления председателя Ассоциации судовладельцев Норвегии в поддержку санкций в отношении перевозчиков других стран можно расценивать как проявление политически мотивированного лоббизма», — отметил он.

По его мнению, это по сути недобросовестная конкуренция, направленная против торгового флота других стран. Ее цель — поддержать национальных перевозчиков, объемы перевозок которых сокращаются. Очевидно, что стремление к максимальной прибыли оправдывает любые средства.

Ранее Запад уличили в стремлении сохранить контроль над морскими маршрутами. Корчунов подчеркнул, что это похоже на то, как в прошлом колониальные державы пытались контролировать доступ к ресурсам и товарам.