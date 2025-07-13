Пожар вспыхнул в многоэтажном доме в Анкаре, в результате погибли три человека, в том числе трехмесячный ребенок. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.
Из-за ЧП в 26-этажном здании пострадали 39 человек, включая семь пожарных. Спасателям потребовалось четыре часа, чтобы локализовать пожар.
Ранее огонь разгорелся в пятиэтажке в Пушкино. Пожар произошел во время ремонтных работ на крыше здания, пламя охватило кровлю.
Спасатели эвакуировали жильцов и ликвидировали возгорание. Вывести людей из дома помогли росгвардейцы, которые патрулировали улицы. Площадь возгорания составила примерно 500 квадратных метров, обошлось без пострадавших.
В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились новые фигуранты
Путин назвал рыбохозяйственный комплекс ключевой отраслью экономики
Президент Ирана Пезешкиан получил ранение во время атаки Израиля
Тайная встреча помощников Карла III и принца Гарри прошла в Лондоне
Женщину на сапборде затянуло под баржу на Иртыше
Жертвами пожара в Анкаре стали три человека
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте